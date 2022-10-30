Обустройство новой тропы к первому водопаду на Аршане планируют завершить к ноябрю

Строительство экотропы, ведущей к первому водопаду на Аршане, планируют завершить к 1 ноября 2022 года, сообщает администрации Тункинского района.

Тропа представляет собой деревянный настил с поручнями. Также здесь устанавливаются скамейки, обзорные площадки, беседки, туалеты. «Тропу обещают сделать безопасной и комфортной, ведь по ней проходят десятки тысяч туристов, отдыхающих со всей России», – рассказали в администрации.

Кроме того, в настоящее время идет капитальный ремонт визитно-информационного центра нацпарка у источников «Хонгор-Уула», а также обустраивается еще одна экотропа, рядом с сакральным местом «Бурхан Бабаай».