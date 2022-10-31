Нижняя точка спада в экономике придется на середину 2023. Основные тезисы Эльвиры Набиуллиной

Банк России после шести раундов снижения сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это соответствовало консенсус-прогнозу аналитиков. Однако ясности на счет перспектив рынка оказалось немного. Так, ЦБ улучшил прогноз падения ВВП по итогам 2022, но ухудшил прогноз по спаду экономики в 2023. Что касается ключевой ставки, то сейчас регулятор взял паузу, но с 2023 года есть все шансы на её увеличение с ростом инфляционного давления. «За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

О ставке

Кредитная политика сейчас находится в нейтральной зоне. По заявлению главы ЦБ, это означает, что «дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям».

– В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Об инфляции

В ЦБ считают, что проинфляционные эффекты могут быть более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за частичной мобилизации и изменения численности рабочей силы, а также высоких инфляционных ожиданий. Наиболее значимым дезинфляционным риском ЦБ считает высокую склонность россиян к сбережению средств на фоне «возросшей общей неопределенности».

– Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами, – говорится в сообщении регулятора.

О выплатах участникам СВО

ЦБ не ждет роста инфляции из-за выплат участникам спецоперации.

– Мы не ожидаем, что это повлияет на уровень инфляции, потому что эти выплаты проводятся уже в рамках тех расходов бюджета, которые предусмотрены ... Мы не видим, чтобы домохозяйства, которые получают эти выплаты, начали бы активно их тратить. Мы видим как раз, что чуть усилилась сберегательная модель поведения, сбережения в силу предосторожности, что называется, – заявила Эльвира Набиуллина.

Об экономике

По мнению ЦБ, благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в 2022 году будет меньше, чем предполагалось в середине года. Это связано с более позитивной ситуацией в III квартале благодаря промышленному производству и сельскому хозяйству. В результате прогноз по ВВП на 2022 год был улучшен. По мнению регулятора, сокращение экономики составит 3–3,5% вместо ожиданий спада на 4–6%.

Однако снижение экономической активности в РФ в сентябре возобновилось, нижняя точка спада придется на середину 2023 г.

– Вместе с тем, по оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться. Среди причин можно назвать ослабление потребительского спроса, а также ухудшение условий для российского экспорта».

Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже. Нижняя точка спада придется на середину следующего года.

О кредитной активности

Кредитная активность пока остается высокой в корпоративном и розничном сегменте, несмотря на признаки замедления роста в октябре.

– Что касается ставок по кредитам, то они перестали снижаться. И одновременно банки стали предъявлять более высокие требования к заемщикам. Об этом можно судить по снижению доли одобренных заявок. В итоге в октябре мы уже замечаем признаки замедления кредитования. Тем не менее, кредитная активность пока остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегментах, – отмечает ЦБ.

Об ипотеке и рынке недвижимости

ЦБ фиксирует охлаждение ипотечного рынка в условиях неопределенности. Объем заявок на ипотеку сокращается, при этом растет предложение жилья на вторичном рынке и с дисконтами, и может привести к переориентации спроса с первичного рынка на вторичный рынок и способствовать в целом снижению цен, считает глава ЦБ.

– Сейчас мы видим в целом некоторое охлаждение ипотечного рынка, в этих условиях, в условиях неопределенности, объем заявок на ипотеку сокращается, и при этом растет предложение жилья на вторичном рынке и с дисконтами, это может привести к переориентации с первичного на вторичный рынок, может способствовать в целом сдерживанию цен, – сообщила Эльвира Набиуулина.

Она добавила, чтобы избежать на рынке возникновения рисков «пузыря» и перегрева, важно развивать адресные программы поддержки, а не широкомасштабные льготные ипотечные программы, которые будут создавать дисбалансы и приводить не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен.

О замороженных активах

Работа по замороженным активам РФ продолжается.

– Я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа. Подготовительная работа – она ведется, но какие-то дополнительные комментарии, наверно, сейчас давать преждевременно, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

О продаже банка «Открытие»

Оценка банка «Открытие» завершается, ЦБ РФ в ближайшее время проведет дискуссии с покупателем о цене. Ожидается, что «Открытие» будет продан банку ВТБ.

– В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика, – отметила глава ЦБ.

О лимитах по вывозу валюты

Эльвира Набиуллина заявила, что пока возможности увеличить лимиты по вывозу валюты в силу имеющихся ограничений нет. Сейчас в России действует запрет на вывоз валюты в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.

– Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации, – подчеркнула глава ЦБ.