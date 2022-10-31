Фонд «Экология» РСХБ и Росприроднадзор провели в Краснодаре акцию по расчистке берега реки Кубань

27 октября Южное межрегиональное управление Росприроднадзора совместно с Фондом «Экология» Россельхозбанка провели акцию по уборке и облагораживанию берега реки Кубань на территории Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

В мероприятии приняли участие волонтеры Краснодарского филиала Россельхозбанка, а также сотрудники Росприроднадзора и «ЦЛАТИ по Краснодарскому краю» (Центр лабораторного анализа и технических измерений). Участники собрали 2 тонны мусора.

Участники акции посадили дерево, установили скамейки и урны для мусора, изготовленные из вторично переработанного полиэтилена и песка, а также разместили на информационных стендах плакаты с призывами соблюдать чистоту. На берегу реки Кубань волонтеры собрали мусор – пластик, стекло, полиэтилен и др.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Краснодарскому краю отобрали пробы воды из реки Кубань, которые доставлены в Краснодарский испытательный центр для определения степени загрязнения.

Краснодарский региональный оператор по обращению с ТКО АО «Мусороуборочная компания» оказало поддержку в проведении акции, предоставив инвентарь для уборки мусора и емкость для сбора отходов, а также обеспечило транспортировку мусора на полигон ТКО.

«Городской парк имени 30-летия Победы - любимое место отдыха нескольких поколений краснодарцев. Начинался он со спортивной площадки и пляжа при маленькой судоверфи на окраине города. Позже по инициативе горисполкома комсомольцы 60-х на субботниках стали расчищать территорию и высаживать деревья. Официально парк открылся в год 30-летия Победы. На его территории находится несколько памятных объектов и достопримечательностей. Мы рады и горды внести свой вклад в преображение и поддержание чистоты этого дорогого сердцу каждого краснодарца места», - рассказал директор Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка Евгений Ковалев.

«Сегодня отмечается Международный день без бумаги, который проходит каждый четвертый четверг октября. Мы хотим привлечь внимание людей по всей стране, поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги для дальнейшего перехода к современным безбумажным технологиям и для популяризации ответственного отношения к окружающей среде. Чтобы сохранять природу, фонд «Экология» также организовал марафон по уборке и благоустройству прибрежных зон отдыха в крупных городах страны. Небольшое усилие от каждого – и наш мир становится чистым, более здоровым для жизни», - отметила директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Эксперты Россельхозбанка подсчитали, что перевод всех поступающих в банк заявок на оформление ипотечных кредитов на платформу Свое Жилье позволит сэкономить больше 63 млн листов бумаги формата А4 весом около 317 тонн. По площади это соответствует более 6 гектарам леса, 100 стандартным дачным участкам размером 6 соток, 8 футбольным полям или двум с половиной Красным площадям в Москве.

Это уже третья совместная акция Росприроднадзора и Фонда «Экология» РСХБ по уборке мусора в водоохранной зоне крупных российских городов. Первая акция состоялась 23 сентября на острове Зеленый в городе Ростов-на-Дону, вторая – 12 октября на Воронежском водохранилище.

Россельхозбанк объявил о создании Фонда Экология в октябре 2021 года. Цель Фонда – объединить средства и усилия, нацеленные на формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.

Деятельность Фонда «Экология» направлена на реализацию инициатив, связанных с улучшением состояния почвы, воздуха, воды и природных ресурсов, а также на продвижение среди населения принципов рационального и бережного использования ресурсов.

Сотрудники Краснодарского регионального филиала регулярно принимают участие в экологических акциях – городских и корпоративных. Так, в начале июня текущего года мы в числе тридцати восьми тысяч кубанцев присоединились к всероссийскому «Марафону зеленых дел», проводившемуся муниципалитетами края во Всемирный день окружающей среды. В тот раз был очищен берег озера Карасун, в непосредственной близости с которым расположен флагманский офис Россельхозбанка. А очередной, 22-ой, день рождения Краснодарского регионального филиала отметили высадкой аллеи деревьев в Краснодарской школе-лицее №90.