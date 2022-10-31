Реалист Банк развивает бизнес в странах Африки

Реалист Банк принял участие в совещании рабочей группы Министерства финансов по развитию корреспондентских отношений со странами Африки. Участниками встречи стали представители Центрального банка России, Резервный банк Зимбабве, Министерство экономического развития РФ и другие игроки финансового рынка.

Товарооборот Зимбабве с Россией составляет порядка 50 миллионов долларов в год. Преимущество Реалист Банка – возможность работы через SWIFT или альтернативную Систему передачи финансовых сообщений.

Экономическое сотрудничество с Зимбабве целесообразно в связи с перспективами роста внешнеторгового обора: Россия поставляет в Зимбабве различное оборудование, технику, транспорт, а также продовольственные товары.