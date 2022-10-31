Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка в Кинг Авто

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка за любые покупки на сумму чека от 699 ₽ в Кинг Авто (Бургер Кинг с автораздачей).

Для этого необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

– Оплачивать любые покупки на сумму чека от 699 рублей в Кинг Авто (Бургер Кинг с автораздачей) зарегистрированной картой «Мир».

– Кэшбэк не начисляется при оплате через СБП.

– Получить кэшбэк 10%. Максимальная сумма кэшбэка — 200 рублей за весь период акции.

– Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее об акции здесь.

Акция действует с 24 октября 2022 по 27 ноября 2022. Организатор акции — ООО "ТУЯ"; ОГРН: 10777589120004; Юридический адрес: ул. Красная Пресня, д. 4. Организатор акции — ООО "Бургер Рус"; ОГРН: 1097746274009; Юридический адрес: Медовый пер. д. 5, стр1.