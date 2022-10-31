Цена аренды элитных коттеджей Подмосковья снизилась на 20% за год

По данным консалтинговой компании NF Group (бывш. Knight Frank Russia), по итогам III квартала 2022 года объем предложения на рынке высокобюджетных коттеджей в аренду в Московском регионе (от 400 тыс. руб./мес.) сократился на 8% по сравнению с III кварталом прошлого года и на 7% относительно показателя предыдущего квартала. Средняя площадь лота, предлагаемого в аренду, составила 754 кв. м (-9% за год и -0,4% за квартал).

Более половины предложения (51%) сконцентрировано на Рублево-Успенском направлении. Средняя стоимость аренды высокобюджетных коттеджей по итогам периода снизилась до 1,1 млн руб./мес. (-20% за год и -2% за квартал). Снижение показателя в первую очередь обусловлено валютными колебаниями, а также сезонным снижением активности в III квартале. Самые высокобюджетные лоты расположены на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе (средняя стоимость аренды в этих локациях достигает 1,28 млн руб./мес. и 1,16 млн руб./мес. соответственно).

Объем предложения на рынке высокобюджетной аренды коттеджей Московского региона (от 400 тыс. руб./мес.) за год сократился на 8%: в III квартале 2021 года количество свободных лотов в экспозиции составляло 138 шт. Относительно прошлого квартала показатель оказался ниже на 7%.

С начала весны 2022 года спрос на загородную недвижимость традиционно начал расти, однако в летние месяцы активность снизилась в связи с периодом отпусков и каникул. В III квартале интерес к загородной аренде оставался стабильным.

Средняя цена аренды высокобюджетного коттеджа на загородном рынке по итогам III квартала 2022 года составляет 1,1 млн руб./мес.: за год показатель сократился на 20% с 1,4 млн руб. За квартал средняя цена аренды снизилась на 2% (относительно II квартала 2022 года). Основной вклад в снижение среднего показателя внесли курсовые колебания (20% лотов экспонируется в иностранной валюте), а также сезонное снижение активности в III квартале.

В структуре предложения по бюджету наибольшая доля лотов в аренду находится в диапазоне от 400 тыс. до 600 тыс. руб./мес. (30%), по 20% предложения приходится на коттеджи стоимостью от 600 тыс. до 800 тыс. руб./мес. и от 1,5 млн до 3 млн руб./мес. Далее следуют коттеджи стоимостью от 1 до 1,5 млн руб./мес. (17%). Меньше всего лотов предлагалось по ставке от 800 тыс. до 1 млн руб./мес. (9%), а также свыше 3 млн руб./мес. (4% лотов).

Средняя площадь коттеджа, предлагаемого в аренду, по итогам III квартала 2022 года составляла 754 кв. м (-9% за год и -0,4% за квартал). Больше всего коттеджей, представленных на рынке высокобюджетной аренды, находится в диапазоне площадей от 400 до 700 кв. м – 40% лотов, 22% предложения приходится на лоты метражом 700–1 000 кв. м. Далее следуют некрупные лоты (до 400 кв. м) – 17%, за ними – дома в диапазоне 1 000-1 500 кв. м (14%). В наименьшей степени представлены просторные лоты площадью более 1 500 кв. м – 7%.

Традиционно основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении – 51% предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тыс. руб./мес. На Новорижское направление приходится 28% лотов. На Киевское/Калужское и Минское направления приходится 8% и 7% лотов соответственно. Единичные предложения фиксируются на других направлениях, суммарно они составляют 6% высокобюджетных коттеджей, предлагаемых в аренду.

Самые дорогие из элитных коттеджей предлагаются для аренды на Рублево-Успенском шоссе, где средняя цена составляется 1,28 млн руб./мес. Средняя цена аренды на Новорижском шоссе составляет 1,16 млн руб./мес.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group:

«В связи c частичным сохранением удаленного формата работы, а также ограничениями на выезд за границу и на некоторые российские курорты спрос на аренду загородного высокобюджетного жилья сохраняется. Наиболее востребованными остаются коттеджи в поселках со сложившейся инфраструктурой на престижных направлениях к западу от Москвы, которые предоставляют возможность комфортно жить без поездок в столицу. Часть клиентов предпочитает стратегию аренды вместо или перед последующей покупкой загородного дома».