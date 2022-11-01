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Путин посоветуется с юристами о необходимости указа о завершении мобилизации

Россиянам не должны отказывать в выезде за пределы страны, мобилизация завершена. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запрете некоторым гражданам пересекать границы, в том числе с Белоруссией, несмотря на завершение частичной мобилизации, сообщает Интерфакс

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– Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, то есть сейчас уже, конечно, таких происшествий быть не должно, – отметил Песков.

Президент Владимир Путин в беседе с журналистами, как сообщает ТАСС,  отметил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в стране.

– Я с юристами, кстати, поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена,– сказал Владимир.

Он добавил, что 260 тыс. из 300 тыс. мобилизованных проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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