Проценты по вкладам в валюте «дружественных» стран могут вырасти

Это произойдет при условии снижения ЦБ требований к обязательным резервам по таким депозитам, сообщают «Известия» со ссылкой на ответное письмо ЦБ в адрес Ассоциации банков России, которая выступала с такой инициативой.

Сейчас вклады в юанях можно открыть под 1-1,5%, а в рублях – под 5%. Конечные ставки будут зависеть от стоимости денег в стране, которая их эмитирует: проценты могут вырасти до нескольких пунктов.

Кредитные организации просят изменить подход к формированию резервов в отношении обязательств в валютах дружественных стран. Такая мера среди прочих фигурирует в письме о либерализации регуляторных требований в финансовом секторе, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес ЦБ.

Требования к резервам следует снизить до уровней, незначительно отличающихся от нормативов обязательных резервов в рублях, пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.