Новости

Проценты по вкладам в валюте «дружественных» стран могут вырасти

Это произойдет при условии снижения ЦБ требований к обязательным резервам по таким депозитам, сообщают «Известия» со ссылкой на ответное письмо ЦБ в адрес Ассоциации банков России, которая выступала с такой инициативой.

Сейчас вклады в юанях можно открыть под 1-1,5%, а в рублях – под 5%. Конечные ставки будут зависеть от стоимости денег в стране, которая их эмитирует: проценты могут вырасти до нескольких пунктов.

Кредитные организации просят изменить подход к формированию резервов в отношении обязательств в валютах дружественных стран. Такая мера среди прочих фигурирует в письме о либерализации регуляторных требований в финансовом секторе, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес ЦБ.

 Требования к резервам следует снизить до уровней, незначительно отличающихся от нормативов обязательных резервов в рублях, пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании