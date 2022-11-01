Примсоцбанк дарит 10 тысяч миль за покупки по S7

С 1 ноября 2022 по 31 января 2023 в рамках акции «Стань ближе к полету держатели карт S7 могут получить 10 000 промо-миль за оплату товаров и услуг. Примсоцбанк предлагает стать её участником.

Клиентам банка необходимо каждый месяц тратить по карте от 20 000 рублей. Таким образом можно получить:



• В ноябре - 2 000 миль;

• В декабре - 3 000 миль;

• В январе - 5 000 миль.



Отметим, если в одном из месяцев клиент не достиг минимального оборота 20 000 тысяч рублей, дальнейшее начисление промо-миль прекращается. Для новых клиентов отсчет начинается с месяца открытия карты.



Промо-мили не начисляются за:

• операции в банкоматах терминалах, включая МСС 6010, 6011;

• операции в Системах дистанционного банковского обслуживания;

• МСС 8999 - пополнение электронных кошельков;

• МСС 7995 - операции в казино;

• отмена/возврат зачисления средств на Карту;

• МСС 4829, 6536, 6537, 6538, 6051, 6534, 6540, 6531, 6532, 6533, 9700, 9701, 9702 - денежные переводы, а также переводы с Карты на Карту;

• МСС 6012, 6300, 6211, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 5933, 6050, 6051, 6529, 6530, 6381, 6399, 5960 - покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;

• МСС 4814, 4812 - оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование;

• МСС 4900 - оплата коммунальных услуг.

• Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн».



Начисление промо-миль от банка производится каждый месяц до 20 числа.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциях вы можете на нашем сайте, по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.