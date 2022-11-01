Обслуживание счета бесплатно или до 10 тыс. рублей в подарок: Россельхозбанк запустил акцию для клиентов МСБ

Россельхозбанк запустил акцию «Бескомпромиссный бонус» для представителей сегмента малого, среднего и микробизнеса. Так, в рамках предложения при приобретении пакета услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) по тарифным планам «Базовый комфорт» или «Расчетный эконом» новые клиенты смогут не платить за первый месяц, а действующие и активно пользующиеся счетом могут принять участие в розыгрыше и получить приз до 10 тысяч рублей на счет. Акция проводится до 30 ноября 2022 года.

Новым клиентам в рамках акции банк единоразово предоставит в день открытия счета с одновременным подключением тарифного плана «Базовый комфорт» или «Расчетный эконом» денежные средства на оплату первого месяца обслуживания. Бонус применяется только при первичном подключении.

Действующие клиенты для участия в акции должны совершить не менее пяти транзакций по имеющемуся счету в месяце принятия участия в акции, после чего они получат уникальные номера и примут участие в розыгрыше денежного приза. Количество победителей ограничено.

Тарифный план «Расчетный эконом» подходит для клиентов с небольшими оборотами и включает 10 бесплатных внешних платежей на счета ЮЛ и ИП, переводы физическим лицам до 150 тысяч рублей с комиссией всего 0,5% от суммы, внесение наличных до 100 тысяч рублей в месяц осуществляется без комиссии. Тарифный план «Базовый комфорт» — это удобный тариф для ведения бизнеса, который включает 5 бесплатных внешних платежей на счета ЮЛ и ИП, переводы физическим лицам до 150 тысяч рублей и внесение наличных до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. В рамках тарифных планов также предоставляется бизнес-карта без комиссии за обслуживание в течение первого года.