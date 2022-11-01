3 ноября на Ярмарке Недвижимости в Сибэкспоцентре состоится круглый стол «Стратегия развития ИЖС»

Круглый стол, организованный Министерством строительства Иркутской области совместно с Байкальским представительством РГУД, состоится 3 ноября 2022 года в 14-00.

На мероприятии эксперты обсудят вопросы стратегии развития индивидуального жилищного строительства, а также новые механизмы и возможности государственной поддержки ИЖС.

Предварительная программа выступлений: