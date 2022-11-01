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3 ноября на Ярмарке Недвижимости в Сибэкспоцентре состоится круглый стол «Стратегия развития ИЖС»

Круглый стол, организованный Министерством строительства Иркутской области совместно с Байкальским представительством РГУД, состоится 3 ноября 2022 года в 14-00.

На  мероприятии эксперты обсудят  вопросы стратегии развития индивидуального жилищного строительства, а также новые механизмы и возможности государственной поддержки ИЖС.

Предварительная программа выступлений:

Тема

Спикер

Стратегия развития индивидуального жилищного строительства
в Российской Федерации

 

Минстрой РФ

 

Докладчик уточняется

ДОМ РФ: существующие программы и механизмы развития ИЖС

 

1. Дусмухамедова Светлана Рахатовна

Руководитель направления ипотечных продаж АО «Банк ДОМ.РФ»;

 

2. Квасенков Евгений Викторович Директор подразделения «Развитие жилищной сферы» АО «ДОМ.РФ»

 

Комплексное развитие территории
в Иркутской области.
Реализация мероприятий
с государственной поддержкой в рамках подпрограммы Стимул

 

Шведов Евгений Валентинович,

начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области

 

Стимулирующие программы государственной поддержки строительства жилья в сельской местности

 

 

Новикова Ольга Владимировна

начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

 

 

Школа загородного девелопмента от федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный парк»

 

Олег Барышников

Руководитель девелоперской группы «Хрустальный»

 

Идеи нового концептуального коттеджного посёлка «Патроны Парк»

 

Кузнецов Дмитрий

Руководитель девелоперской компании MetaEstate

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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