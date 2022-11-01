3 ноября на Ярмарке Недвижимости в Сибэкспоцентре состоится круглый стол «Стратегия развития ИЖС»

Круглый стол, организованный Министерством строительства Иркутской области совместно с Байкальским представительством РГУД, состоится 3 ноября 2022 года в 14-00.
На мероприятии эксперты обсудят вопросы стратегии развития индивидуального жилищного строительства, а также новые механизмы и возможности государственной поддержки ИЖС.
Предварительная программа выступлений:
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Тема
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Спикер
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Стратегия развития индивидуального жилищного строительства
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Минстрой РФ
Докладчик уточняется
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ДОМ РФ: существующие программы и механизмы развития ИЖС
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1. Дусмухамедова Светлана Рахатовна
Руководитель направления ипотечных продаж АО «Банк ДОМ.РФ»;
2. Квасенков Евгений Викторович Директор подразделения «Развитие жилищной сферы» АО «ДОМ.РФ»
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Комплексное развитие территории
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Шведов Евгений Валентинович,
начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области
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Стимулирующие программы государственной поддержки строительства жилья в сельской местности
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Новикова Ольга Владимировна
начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
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Школа загородного девелопмента от федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный парк»
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Олег Барышников
Руководитель девелоперской группы «Хрустальный»
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Идеи нового концептуального коттеджного посёлка «Патроны Парк»
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Кузнецов Дмитрий
Руководитель девелоперской компании MetaEstate