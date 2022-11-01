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Назван средний возраст мобилизованных из Иркутской области

1 ноября в эфире ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел промежуточные итоги частичной мобилизации в регионе. Во время интервью глава Приангарья рассказал о среднем возрасте призывников.

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«Разные были люди, но мы посчитали – приблизительно 40 лет. В среднем, от 38 до 40 лет. Я встречал сына и отца, которые ехали вместе. Когда я спросил почему, мне ответили: Игорь Иванович, у меня одно условие – я должен быть рядом с сыном», – сказал губернатор.

 

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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