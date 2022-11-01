На ТЭЦ-6 в Братске En+ Group завершает монтаж золоулавливающего электрофильтра

27-метровая конструкция весом более 500 тонн способна задерживать свыше 99% выбросов, её монтаж подходит к завершению. Работы по установке нового оборудования проводят специалисты российского энергохолдинга En+ Group.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+

Как отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков, на ТЭЦ-6 компания модернизирует турбину, котёл и устанавливает электрофильтры. Стоимость проекта в целом свыше 1,3 млрд рублей.

Суть работы золоулавливающего электрофильтра заключается в том, что при прохождении через него, частицы золы, содержащиеся в дымовых газах во взвешенном состоянии, заряжаются движущимися ионами и под действием электрического поля движутся к электродам. Свыше 99% взвешенных частиц осаждается на осадительных электродах.

– Очистка воздуха на ТЭЦ с помощью электрофильтров существенно улучшает его качество. А формирующийся в электрофильтрах субстрат (зола уноса) является востребованным в регионе товаром для производства бетона. Производители бетона контрактуют этот субстрат на годы вперёд. Все работы по модернизации оборудования ТЭЦ-6 ведутся российским подрядчиком, оборудование также отечественного производства на основе российско-швейцарской разработки, – рассказал Михаил Хардиков.

Техническое перевооружение золоуловителей на ТЭЦ-6 проходит в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». КПД новых фильтров российского производства является максимально возможным. En+ следует своей ESG-стратегии, направленной на постоянное снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионах. Эти принципы работы были заложены ещё основателем холдинга Олегом Дерипаской.

– Мы видим, как компания En+ Group планомерно занимается улучшением производства, экологической модернизацией. Практически 100% выбросов будет улавливаться в новой установке. А это значит, что ТЭЦ-6 будет работать с самым минимальным воздействием на окружающую среду. Убежден, что братчане почувствуют эффект от этой работы. Компания отличается правильным государственным подходом, – прокомментировал мэр Братска Сергей Серебренников.