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Ипотека без первого взноса стала недоступной

Банки ужесточили политику по выдаче необеспеченных кредитов, сообщают «Известия».

Во II квартале этого года всего 5 тыс. россиян смогли воспользоваться потребкредитом в качестве первоначального взноса для ипотеки — это вшестеро с лишним меньше, чем в конце 2021-го, следует из данных БКИ, проанализированных ЦБ.

Пока остается возможность воспользоваться программами застройщиков, которые обещают кредит под ставку «около нуля», но эту практику регулятор планирует пресечь. А с 1 декабря для людей без накоплений ипотека станет еще недоступней из-за введения повышенных коэффициентов на кредиты с низким взносом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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