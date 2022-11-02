Ипотека без первого взноса стала недоступной

Банки ужесточили политику по выдаче необеспеченных кредитов, сообщают «Известия».

Во II квартале этого года всего 5 тыс. россиян смогли воспользоваться потребкредитом в качестве первоначального взноса для ипотеки — это вшестеро с лишним меньше, чем в конце 2021-го, следует из данных БКИ, проанализированных ЦБ.

Пока остается возможность воспользоваться программами застройщиков, которые обещают кредит под ставку «около нуля», но эту практику регулятор планирует пресечь. А с 1 декабря для людей без накоплений ипотека станет еще недоступней из-за введения повышенных коэффициентов на кредиты с низким взносом.