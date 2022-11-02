Спрос москвичей на недвижимость в Стамбуле вырос на 51%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на недвижимость в Стамбуле со стороны жителей Москвы. В сентябре спрос вырос в 1,5 раза.

Спрос на покупку недвижимости в Стамбуле со стороны клиентов из Москвы по итогам сентября 2022 года вырос на 51,12% относительно августа текущего года. Этот рост числа запросов стал самым значительным, начиная с марта текущего года, когда число обращений выросло на 103,86% относительно февраля.

Также значительный рост числа покупательских запросов со стороны клиентов из Москвы на объекты недвижимости, расположенные в Стамбуле, зафиксирован в сентябре 2022 года относительно сентября 2021 года. В первом месяце осени этого года количество обращений оказалось на 194,2% выше, чем в начале осени прошлого года.

В целом, за девять месяцев 2022 года, с января по сентябрь включительно, московский спрос на покупку недвижимости в Стамбуле оказался на 129,28% выше, чем в рамках аналогичного периода прошлого года.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в сентябре – октябре 2022 года ключевыми факторами, которые влияли на выбор москвичей недвижимости в Стамбуле, были цена, готовность объекта и конкретное место. Так, доля тех, кто отталкивался от цены в рамках указанного периода, составила 58,9%. При этом около 29.55% из тех, кто при выборе отталкивался от цены, интересовались возможностью произвести расчёт за объект в российских рублях.

Вторую строчку среди наиболее важных факторов в сентябре – октябре занимал статус объекта. Доля тех, кто интересовался вторичными объектами, составила 24,9%.

Третьим по важности стал фактор места. Доля тех, кто отталкивался от конкретного района или места, составила в сентябре – октябре 2022 года 15%. Самым популярным местом стал район Бейликдюзю в европейской части города. На это место пришлось 26.67% запросов.