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ВТБ запускает платежи через СБП с кредитных карт

ВТБ запускает C2B-платежи через СБП с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных  счетов. Ранее оплата товаров и услуг с помощью QR-кода была доступна только с дебетовых карт, рассказали SIA.RU в банке.

Новый функционал доступен в мобильном приложении для Android и в веб-версии интернет-банка. Для совершения операции клиентам нужно зайти в ВТБ Онлайн в раздел «Платежи» отсканировать QR-код и выбрать продукт, с которого будет проведена оплата (мастер счёт, текущий счет, накопительный счет или кредитная «карта возможностей»). Комиссия за совершение покупок через СБП не взимается.

«Россияне заменили ушедшие из страны бесконтактные сервисы оплаты и все активнее совершают платежи через СБП в торговых точках. Их объем уже превысил 4 млрд рублей. С распространением этого функционала на все доступные в нашем банке карты и счета доступ к оплате по QR-коду дополнительно получили более миллиона человек. Они смогут оплатить покупку с любого удобного счета или с кредитной «карты возможностей». Для торговых предприятий это тоже выгодно –  при проведении транзакций через СБП комиссия за эквайринг существенно ниже», – прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП. Пользователи могут оплачивать покупки в торговых точках по QR-коду. Ранее этот сервис был доступен только в мобильном приложении для смартфонов операционных систем iOS и Android.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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