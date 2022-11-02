СберСтрахование выплатила агропредприятию 5 млн рублей за сгоревшую зерносушилку

СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 5 млн рублей за сгоревшее оборудование, рассказали SIA.RU в компании.

Инцидент произошел в Пермском крае: у агропредприятия сгорела зерносушилка. Оборудование не подлежало восстановлению. СберСтрахование признала событие страховым случаем и произвела выплату.

СберСтрахование помогает предприятиям защитить финансы, имущество, строительно-монтажные работы и грузы, страхует экологические риски и гражданскую ответственность, а также здоровье сотрудников.