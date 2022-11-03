1 ноября состоялся совместный вебинар АТБ и торгового представительства России во Вьетнаме

Состоялся третий в серии вебинар Азиатско-Тихоокеанского банка с торгпредствами России в ключевых странах Азии. В рамках мероприятия участники обсудили текущее состояние экономики Вьетнама, его экспортный и импортный потенциал, методы выхода российских компаний на вьетнамский рынок. Вебинар прошел при поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Кирилл Владимирович Цыганков, консультант Торгового Представительства России во Вьетнаме, рассказал о актуальном состоянии торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом. Также он затронул такие темы, как история отношений между двумя странами, задачи торгпредства и предложения деловому сообществу, планирующему работать на вьетнамском рынке. Дал практические советы по выстраиванию деловых отношений с вьетнамскими партнёрами.

Со стороны АТБ на вебинаре выступил эксперт по ВЭД Эльхан Гурбанов. Он подробно рассказал о роли банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности, об особенностях проведения финансовых операций в текущих условиях.

После выступлений эксперты ответили на вопросы слушателей.

Подобные вебинары с торговыми представительствами России в Азии проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение специалистов по вопросам ВЭД.