Чаще всего мобилизованные просят каникулы на потребительские кредиты

Большинство мобилизованных граждан обращается за каникулами по потребительским займам, рассказали «Известиям» крупных финансовых организациях.

Пик запросов на послабления, а также неплатежей и просрочек придется на первое полугодие 2023-го, считают опрошенные эксперты. По их мнению, повышение уровня реструктурированной задолженности приведет к замедлению развития рынка розничного кредитования и росту дефолтности.

Закон, позволяющий мобилизованным россиянам и их семьям получить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября. Нововведение дает возможность отсрочить платежи по ранее взятым ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам. Воспользоваться таким правом могут мобилизованные граждане, проходящие службу в вооруженных силах по контракту, войсках национальной гвардии и других структурах, добровольцы, заключившие контракты, а также члены их семей.