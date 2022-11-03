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С отъездом сотрудников столкнулись 76% компаний

После объявления частичной мобилизации из России уезжали как мужчин, так и женщин, сообщают «Известия».

После объявленной мобилизации перед компаниями встали серьезные трудности, связанные с отъездом из страны сотрудников, причем как мужчин, так и женщин. Работодатели совершенно по-разному отреагировали на новые обстоятельства.

За последние пару месяцев 76% компаний столкнулись с отъездом сотрудников, следует из опроса агентства ANCOR (есть в распоряжении «Известий»). Единичные случаи миграции отметили 54% организаций. Об отъезде большого количества персонала сообщили 22% работодателей, при этом чаще других об этом говорили руководители из сфер электронной коммерции, разработки ПО и системной интеграции, интернет-компании.

Почти половина компаний (49%), которых коснулся вопрос отъезда, ощутили серьезное влияние на бизнес. Больше других эффект почувствовали фирмы с численностью персонала до 300 человек, их доля составила 20% от столкнувшихся с миграцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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