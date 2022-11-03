Сборная России по хоккею с мячом в декабре проведёт матч с «Байкал-Энергией»

Посмотреть на лучших игроков страны могут все иркутяне, вход на мероприятия будет бесплатным.

Матчи со сборной России пройдут 23 и 25 декабря в рамках проекта «Новогодние игры «Энергия» при поддержке En+ Group. Компания уже много лет выступает спонсором иркутского хоккейного клуба.

Также у национально сборной в Иркутске запланирован учебно-тренировочный сбор с 20 по 26 декабря.

Кроме этого, запланировано проведение открытой тренировки национальной сборной России для воспитанников детских хоккейных школ Иркутска, а также матча между сборной Русской Православной церкви и работников предприятий En+ Group.

6 ноября любителей хоккея с мячом приглашают на первый домашний матч «Байкал-Энергии» в сезоне, иркутяне примут «Кировец» из Уфы. Билеты можно приобрести онлайн https://tickets.ldbaikal.ru/.

En+ Group уже на протяжении 18 лет является генеральным спонсором клуба из Иркутска и занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни в городах, где расположены предприятия группы. Инициатором поддержки хоккея с мячом и развития клуба стал основатель компании Олег Дерипаска.