Братчанин проехал на велосипеде по местам операции «Багратион» в Беларуси

Велосипедист из Братска проехал по следам операции «Багратион» в Беларуси, преодолев почти тысячу километров, сообщает БСТ.

Фото Б. Петухова

Стратегическая наступательная операция проводилась летом 1944 года, названа в честь русского полководца Петра Ивановича Багратиона и считается одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Советская армия тогда нанесла колоссальное поражение противнику, разгромив группу «Центр» Вермахта.

Борису Петухову 50 лет, он трудится на Братском алюминиевом заводе в отделе планирования дирекции по электролизу, отдыхать предпочитает в одиночных вело-путешествиях. Благо, работа дает на это время и средства.

Фото Б. Петухова

– Я провожу свой отпуск в дороге, находиться в одном и том же месте продолжительное время мне неинтересно. В каждом, наверняка, живут детские воспоминания, романтика, книжки, кино о путешествиях. Меня тянет к знаковым эпичным конечным точкам, – рассказывает Борис. – Например, мыс Рока – самая западная точка Европы, мыс Пиай – самая южная точка Евразии. Еще одна знаковая для меня точка – Крымский мост. Традиция «коллекционировать» мосты зародилась в мою первую поездку в Хакасию. Под Абаканом есть замечательный Братский мост, который произвел на меня очень сильное впечатление. С тех пор мосты – моя слабость.

В разные годы Борис колесил по Испании, Португалии, Таиланду, Малайзии, Монголии, Сингапуру, Грузии, Азербайджану, Турции и Южной Корее. Очередной отпуск, в октябре, решил провести, крутя педали в Беларуси, чтобы проехать по местам сражений Великой Отечественной, а также побывать на родине предков.

Фото Б. Петухова

– Петуховы, деды моих дедов, в Сибирь приехали из Беларуси после столыпинской реформы, – поясняет братчанин. – И под Бобруйском я нашел село Петуховщина. Раз других свидетельств нет, значит с этого момента я для себя решил, что родина моих предков по отцу определена. «Ходовых» дней в седле у меня было 9, за это время проехал 970 км.

Отправной точкой стал Смоленск, куда Борис добрался поездом из Москвы. Далее отправился в сторону Витебска, в Могилев и Брест, с остановками в Бобруйске, Барановичах, Слуцке, Орше, Березове.

Фото Б. Петухова

– По большей части Беларусь «плоская, как стол», поэтому особых физических усилий в пути затрачивать не пришлось. Если в районе Братска на 100 км дорог суммарный подъем высоты 1000-1200 метров, то там не более 200-300 метров, – рассказывает путешественник. – Природа там сильно отличается от сибирской: клены, дубы, крупнолистные деревья, окрашенные в яркие осенние цвета. Настоящая золотая пора. Очень хотел посмотреть город Брест, маршрут завершил у Брестской крепости.

Большое впечатление произвела сама цитадель, общий антураж, звуковое сопровождение, почетный караул у Вечного огня, а также один из самых грандиозных монументов – так называемый памятник «Мужество», делится Борис. Еще больше братчанина впечатлило отношение жителей Беларуси к памяти о Великой Отечественной войне. В каждом населенном пункте, город это или небольшая деревенька, есть памятные доски с именами погибших воинов. Мемориалы содержатся в образцовом порядке, возле них обязательно лежат живые цветы.

Фото Б. Петухова

В планах путешественника побывать в испанском Саньяго-де-Компостелла, проделав на велосипеде популярный паломнический маршрут, путь Святого Иакова. Это если позволят обстоятельства.

– Сегодня это, наверное, второй по важности из паломнических маршрутов, проходящий по северу Европы. Одной из его особенностей является проставление отметок-печатей на протяжении всего пути в специальном паспорте пилигрима, – говорит Борис Петухов. – Не получится в 23-м году, получится потом. Остальное по ситуации: Алтай, Куба, Патагония или Золотое кольцо, все реально, главное – поставить цель.