Солид Банк сообщил об открытии 17 ноября офиса в Екатеринбурге

17 ноября 2022 года состоится открытие нового офиса АО «Солид Банк» в г. Екатеринбург по адресу: ул. Хохрякова, д. 74.

– Офис Солид Банка будет располагаться в деловом центре города, что безусловно, будет удобно для новых клиентов банка, говорится в сообщении банка.

АО «Солид Банк» - динамично развивающийся банк, надежный партнер в мире финансов и экономических отношений, он отсчитывает свою историю с 1991 года. Солид Банк предоставляет обширный пакет банковских услуг для индивидуальных и корпоративных клиентов различных форм собственности и видов деятельности.

Солид Банк предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге банковские гарантии, кредиты, в том числе экспресс-кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, овердрафты, обслуживание ВЭД.



Частные клиенты могут оформить потребительские кредиты и автокредиты, выбрать банковскую карту с кэшбеком или с начислением процентов на остаток, открыть вклад, сделать перевод, в том числе и международный, приобрести валюту и многое другое.



«Солид Банк растет, развивается, и открытие офиса в одном из крупнейших городов страны – логичный этап. Сеть банка в настоящий момент раскинулась от Камчатки до Москвы, в Екатеринбурге – это наш первый офис, и мы уверенны, что клиенты оценят наши выгодные условия, качество обслуживания и удобное месторасположение офиса,» - комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк», Игорь Возисов.



Как отмечают в банке, Екатеринбург – это первый из нескольких крупных городов в которых планируется открытие офисов банка до конца этого года.