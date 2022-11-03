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Объемы выдачи потребительских кредитов упали на 41%

В январе-сентябре 2022 года российские банки выдали потребительских кредитов на сумму 1,95 трлн. руб. Объем выдачи упал на 41,3% по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года, сообщает НБКИ.

При этом по сравнению с 9 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно – на 13,3%.

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Самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (-46,3%), Иркутская область (-45,5%), Пермский край (-45,3%), а также Тульская область (-44,3%) и Красноярский край (-44,2%).

– Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его «карантинной» весной, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году. При этом, в целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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