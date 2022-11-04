Вышла в свет Газета Дело за ноябрь

Главный гость этого номера – губернатор Иркутской области Игорь Кобзев – в интервью нашему изданию рассказал об основных направлениях экономического развития региона, и проектах, реализация которых в современных условиях имеет первостепенное значение. Кроме этого, новый выпуск насыщен материалами о больших проектах в строительной отрасли, финансовой безопасности, поддержке бизнеса различными структурами, событиях в лесной и транспортной сферах, а также офтальмологии, оптике, продуктовом ритейле. Традиционно в газете много оперативных новостей от банков и компаний реального сектора экономики. 15 вопросов губернатору Игорь Кобзев – специально для Газеты Дело Несмотря на серьезное санкционное давление, экономика Иркутской области выдержала его негативные последствия, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в эксклюзивном интервью Газете Дело. Более того, он подчеркнул, что во многих отраслях показатели стабильно демонстрируют положительную динамику: так, по итогам восьми месяцев 2022 года, индекс промышленного производства по сравнению с 2021-м вырос на 4,3%, объём работ в строительстве – на 14,3%, оборот общественного питания – на 18,3%. А что будет дальше? Не поставят ли на паузу важные региональные проекты в газохимии и газификации, авиации и самолётостроении, туризме и дорожном строительстве? Об этом – в нашем материале. «Мечтатель» стал реальностью В ЖК «Сибиряков» с опережением графика сдается первый дом В ноябре специализированный застройщик «Флагман» вводит в эксплуатацию первый дом в ЖК «Сибиряков» на Верхней Набережной – две блок-секции дома под названием «Мечтатель». Объект бизнес-класса сдается на пять месяцев раньше запланированного срока – дольщики начнут получать ключи от квартир еще до Нового года. Как в целом идет реализация проекта? За счет каких решений удалось ускорить строительство? И стоит ли ждать снижения цен на новостройки в Иркутске, как это происходит сейчас в Москве? Об этом и многом другом в интервью Газете Дело рассказала директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова.

Участие предпринимателей из Иркутской области в 14 международных выставках, организация 5 реверсных бизнес-миссий… Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» помогает местным предпринимателям в развитии бизнеса за пределами нашего и других регионов. Более полусотни предпринимателей в 2022 году впервые заключили экспортные контракты с партнерами из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Вьетнама, республики Бангладеш, ОАЭ, Китая, Монголии. Общая сумма поддержанного экспорта в результате составила порядка 20 млн долл США. Как получить услуги, расширить собственный бизнес и выйти на новые рынки? Как найти зарубежных партнеров? Об этом рассказала директор Фонда Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Дело в порядке: Как иркутские бизнес-консультанты помогают компаниям Сибири и Дальнего Востока стать успешнее Случайная встреча придала нужный вектор профессиональному развитию бизнес-консультанта Елены Борнер и ее коллеги кризис-менеджера Алексея Малых. Одного разговора было достаточно, чтобы понять: надо объединяться и «усиливать сильное». Бизнес-партнеры создали Байкальский проектный офис, а затем – Ассоциацию консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока. Почему кооперация эффективнее конкуренции? Что помогает наводить порядок в бизнес-процессах и головах сотрудников? С какими запросами иркутский бизнес обращается после объявления мобилизации? И почему компании сегодня стремятся инвестировать в производство? Об этом – в нашем материале. «В сфере лесовосстановления нужно не конкурировать, а сотрудничать» – Ксения Геевская, «Сибирская лесовосстановительная компания» «Сибирская лесовосстановительная компания» завершила очередной аграрный сезон – третий по счету, начиная с 2019 года, и самый продуктивный. За март-октябрь специалисты питомника вырастили 4 млн сеянцев сосны, ели и лиственницы. Уже в следующем году этот показатель планируется удвоить за счет строительства новых теплиц, совершенствования оборудования и внедрения природных технологий стимулирования роста. Как Новая Зеландия вдохновила иркутян на создание питомника, зачем агрономам разбираться в математике и почему в сфере лесовосстановления сотрудничество эффективнее конкуренции, – в рассказе директора «СЛК» Ксении Геевской. От DDoS-атаки до телефонного звонка: какими технологиями пользуются мошенники и что им противостоит Кибератаки и мошенничества с применением современных технологий – реальные угрозы сегодняшнего дня в сфере финансов. С одной стороны, под ударом преступников – банковские системы в целом, с другой – личные средства граждан. По оценкам аналитиков, количество киберпосягательств на безопасность российского финансового сектора, госорганов и бизнеса с конца февраля этого года выросло более чем в 20 раз, и не все структуры выдержали такой натиск. Растут и мошеннические действия по отношению к физлицам. При этом никто не застрахован от подобных попыток: ни простые граждане, ни банковские служащие, ни представители правоохранительных органов. Как специалисты решают проблемы киберугроз и кибербезопасности? Какие новые мошеннические схемы появились в последнее время в арсенале преступников? И какие современные технологии эффективно им противостоят? Читайте об этом в нашем материале. Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир

Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.

Девелоперская компания MetaEstate продолжает реализацию загородных проектов на Байкальском тракте.

Сохранить бизнес. Как поддержат предпринимателей в условиях частичной мобилизации Объявленная 21 сентября частичная мобилизация затронула не только призывников, но и все отрасли экономики России. В сфере бизнеса она сильнее всего бьет по компаниям среднего и малого бизнеса. На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры». Очки как искусство. 8 фактов про первый бутик оптики OCULARIA в Иркутске Очки, представленные в этом бутике, можно считать не только предметом для коррекции зрения или защиты глаз от внешних воздействий. Они сродни эксклюзивным ювелирным украшениям и уникальным произведениям искусства, которые можно передавать по наследству. Они – вне времени. И в то же время, эти очки – на пике современности, их носят звёзды шоу-бизнеса и кино, молодые и дерзкие селебрити, мировые политики. И теперь за брендами, которые они выбирают: Gucci, Saint Laurent, Chrome Hearts, Dita, Bentley, Zilli, Maybach – не надо ехать в Европу или Москву. Их можно купить в бутике оптики middle и luxury сегмента OCULARIA, который открылся в Иркутске 15 октября. О витринах без стёкол и замков, о ЗОЖ для глаз и крутых брендах, которые даже не рекламируются, Газете Дело рассказал генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» Антон Гарбарчук. Корпоративов не будет? Три альтернативы новогоднему банкету Две трети российских компаний, планировавших новогодние корпоративы, решили не проводить их в этом году, сообщил «Коммерсант»: одни считают, что сейчас не время для шумных вечеринок, другие руководствуются соображениями экономии, сокращая все непрофильные расходы. Иркутский бизнес, по словам Наталии Борисенко, руководителя направления «Аврора Кейтеринг», пока осторожен в планах, однако оставлять рабочие коллективы совсем без праздника не готов. Тем более, что альтернативы традиционным дорогостоящим банкетам есть. Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской 2022 год стал временем перемен для «Цветного парка» на Байкальской. Собственник торгового центра решился на реконцепцию, в рамках нового видения была проведена ротация арендаторов, в общих зонах применены дизайнерские решения с использованием натуральных, экологичных материалов, перепланирована зона первого этажа, где появилось много новых готовых блюд. В смелом эксперименте приняли участие кондитерская La Tarte, бурратошная «Сыр в масле», кафе корейской и азиатской кухни Kimchi, сеть суши-магазинов «Суши-точка», фуд-корнер «Где крылья». Сбылись ли ожидания резидентов от проекта? Довольны ли они количеством и качеством трафика? Что уже пришлось изменить в работе заведений? Об этом – в нашем материале.

Kimchi: «Тестируем новый формат» Бренд Kimchi хорошо известен иркутянам. Семейный бизнес Михаила и Ирины Ан работает в нашем городе с 2014 года. До недавнего времени сеть корейских и азиатских кафе включала два заведения – на Марата и на Горной – и службу доставки. В ТЦ «Цветной парк» на Байкальской команда проекта решила попробовать абсолютно новый формат «возьми с собой» — корнер Kimchi LITE.

«Сыр в масле»: «Пришлось меняться» «Сыр в масле» – «младший брат» торгово-производственной компании «Иркутский сыроварЪ». В бурратошной готовят пиццу, пасту и другие блюда, используя сыры местного производства. Бурратошная и фуд-корнер «Где крылья» в «Цветном парке» стали для предпринимателя Кирилла Рыкова и экспериментом, и вызовом. Новый формат потребовал значительных изменений – в меню, технологиях, позиционировании.

Как отметить профессиональный праздник так, чтобы это событие стало доброй многолетней традицией компании и ежегодно собирало на одной площадке сотрудников буквально со всей России – от Владивостока до Мурманска? Таким опытом могут поделиться в группе компаний СКА, где в этом году накануне Дня работников автомобильного транспорта уже в 11-й раз прошёл корпоративный конкурс федерального масштаба «Профмастер».

Россельхозбанк подписал соглашение о сотрудничестве с АККОР Иркутской области Россельхозбанк и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Иркутской области на площадке выставки «Агропромышленная неделя» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова и председатель региональной АККОР Вячеслав Лизин

Пожалуй, самыми насущными вопросами иркутского бизнеса, по мнению экспертов, сегодня стали – оптимизация и безопасность, именно эти вызовы стали триггерами для внедрение новых технологических решений. Так, одним из часто используемых сервисов у предпринимателей Иркутской области в этом году является система видеонаблюдения, а ее альтернативным решением стал сервис облачного видеонаблюдения, которое помогает компаниям развиваться и при этом значительно экономить ресурсы. О том, как грамотно построенная система видеонаблюдения может решить широкий спектр задач бизнеса, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Серьезное и знаковое событие для Забайкальского края и для судебной системы сразу четырёх субъектов РФ состоялось в Чите: здесь торжественно открыли новое здание Четвертого арбитражного апелляционного суда.