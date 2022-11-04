Самая большая квартира Сибири стоит в 40 раз меньше самой большой квартиры Москвы – аналитики

Специалисты Циан составили рейтинг самых больших квартир в Сибирском федеральном округе, предназначенных для продажи. Согласно данным, полученным во время исследования рынка недвижимости, самый крупный объект СФО оказался дешевле в 40 раз самой габаритной квартиры, расположенной в Москве.

По данным аналитиков сервиса, самые большие жилплощади располагаются в городах-миллионниках – Омске, Красноярске и Новосибирске.

10 место. Бийск, Алтайский край

254,5 кв. м / 8,5 млн рублей

Набережная улица

Рейтинг сибирских городов, на рынках которых присутствуют крупногабаритное жилье, начинается с Бийска – одного из центров фармакологической индустрии. В кирпичном доме на берегу реки Бия продается трехуровневая квартира площадью 254,5 кв. м. За два года все инженерные сети в ней были полностью обновлены. Две трети метража приходятся на самый верхний ярус, который представляет собой помещение свободной планировки с камином. После июньского и августовского дисконта этот объект стоит 8,5 млн рублей.

9 место. Ангарск, Иркутская область

277,3 кв. м / 11,50 млн рублей

18-й микрорайон

Почти в полтора раза дороже квартиру с нестандартными габаритами можно приобрести в Ангарске – городе, который неоднократно признавался самым чистым и благоустроенным в России. На территории его 18-го микрорайона готов к продаже четырехкомнатный лот, целиком занимающий весь девятый этаж в своем подъезде. В стоимость входит полный комплект мебели.

8 место. Барнаул, Алтайский край

299,0 кв. м / 54,90 млн рублей

Социалистический проспект

Восьмая строчка досталась Барнаулу, где обнаружена квартира площадью 299 кв. м. В ней четыре спальни, детская игровая комната, кабинет и три санузла. Хозяин объекта поставил на объект ценник в 54,9 млн рублей.

7 место. Иркутск

319 кв. м / 55 млн рублей

Улица Марата

Чуть дороже обойдется одна из трех квартир в малоэтажном доме по соседству с иркутской мэрией. В планировку заложены несколько спален, большая гостиная, кухня-столовая площадью 27 кв. м, кабинет, четыре санузла, тренажерный зал, бассейн, сауна и два балкона. В чек объекта внесены также два машиноместа в гараже.

6 место. Томск

320 кв. м / 29 млн рублей

Тверская улица

Предыдущему лоту не хватило всего 1 кв. м, чтобы подняться на шестую позицию. В итоге данная строчка закрепилась за двухъярусной квартирой из Томска – она оснащена камином, тремя санузлами и двумя утепленными лоджиями.

5 место. Кемерово

327 кв. м / 32,7 млн рублей

Ленинградский проспект

Кемеровский ЖК «Флагман» построен в 2011 году на стыке четырех кварталов. В этой локации собраны четыре школы, девять детских садов, три торговых центра, поликлиника, а также кафе, несколько продуктовых магазинов и отделения банков. От дома нужно протий не более полутора километров до Кузбасского ботанического сада, набережной Томи и озера Красное. На 13-м этаже свободна пятикомнатная квартира площадью 327 кв. м с террасой.

4 место. Бердск (Новосибирская область)

345,0 кв. м / 28,50 млн рублей

Изумрудный городок

Южный пригород Новосибирска Бердск не входит даже в топ-15 крупнейших городов Сибири, но, тем не менее, он идет четвертым по габаритам продаваемого жилья. В местном ЖК «Изумрудный городок» за 28,5 млн рублей можно купить двухуровневый объект. Особенность планировки позволяет разделить его на две самостоятельные квартиры. Одна будет включать две спальни, столько же санузлов, кухню, совмещенную с гостиной, и лоджию, другая – каминный зал с террасой, спальню, большой санузел и кабинет.

3 место. Красноярск

357 кв. м / 20,3 млн рублей

Улица Баумана

На нижнюю ступеньку пьедестала встал Красноярск – этот результат был обеспечен двухуровневой квартирой на верхнем этаже комплекса бизнес-класса по улице Баумана. Объект зонирован таким образом, что жилые помещения – шесть спален, кухня-гостиная площадью 20 кв. м – сгруппированы на первом ярусе, а релакс-зона – сауна, комната отдыха – разместилась на втором.

2 место. Омск

474,0 кв. м / 36,47 млн рублей

Краснофлотская улица

Омск получил второе место благодаря пятикомнатному объекту в кирпичном доме по улице Краснофлотская. Это камерный проект клубного типа, объединяющий 13 жилых лотов, фитнес-центр и зону спа. В самой квартире также предусмотрены спортзал, сауна, а еще прачечная, каминный зал, большая гардеробная, кабинет, комната отдыха, три спальни и два санузла. К внешнему контуру жилья примыкают обзорная терраса и два балкона.

1 место. Новосибирск

520,0 кв. м / 69,00 млн рублей

Улица Шевченко

В одном из недавних исследований было установлено, что самая большая квартира в Москве (и во всей стране) имеет ценник в 2,5 млрд рублей. Цена сибирского чемпиона – четырехуровневых апартаментов из Новосибирска – почти в 40 раз меньше: 69 млн рублей. Тем не менее, это, по словам аналитиков, безусловно, премиальный продукт – сверхкрупные габариты, отделка с применением брендовых материалов и фурнитуры, клубный формат дома, престижная локация в центре города.