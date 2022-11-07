Аналитики: Новостройкам не хватает покупателей на фоне частичной мобилизации

Снижение покупательской активности на фоне частичной мобилизации в сфере недвижимости зафиксировали аналитики в предыдущем месяце – произошло заметное снижение уровня продажи недвижимости на первичном рынке, сообщает «Коммерсантъ».

«Активность покупателей на первичном рынке недвижимости в октябре сократилась на 10–15% относительно значений сентября», – сообщил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

По мнению экспертов, завершение частичной мобилизации в настоящее время может привести к реализации отложенного спроса: число запросов на подбор в конце октября – начале ноября было на 15% выше, чем месяцем ранее, сомневающихся клиентов стало меньше. Прирост спроса отмечает и руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Директор департамента продаж «Этажей» Сергей Зайцев полагает, что стоимость новостроек в ближайшее время будет колебаться, адаптируясь под активность покупателей.