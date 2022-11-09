«Кровеносная система» бизнеса. Как Учетно-сервисный центр помогает En+ Group расти и развиваться

Работа Учетно-сервисного центра обычно остается «в тени» основного бизнеса: о внутренних процессах компании, как правило, не говорят. Но именно это подразделение вот уже десять лет является «кровеносной системой» En+ Group, позволяя холдингу расти и развиваться без лишних затрат и рисков. Филиалы и обособленные подразделения УСЦ находятся в 18 городах: от Москвы до Иркутска. Сейчас в УСЦ работает более 650 специалистов, а начиналось все с 17 сотрудников. Почему руководство приняло решение создать такую структуру внутри группы компаний? Какие задачи она выполняет сегодня? Чем хороша унификация налогового, бухгалтерского и кадрового учета?

Иркутская ГЭС.

Фото: Дмитрий Свищев для SIA.RU

Унификация, оптимизация, эффективность

В октябре Учетно-сервисный центр (УСЦ), который обеспечивает ведение налогового, бухгалтерского и кадрового учета, МСФО, а также правового сопровождения компаний холдинга En+ Group, отмечает первый большой юбилей – 10 лет. Как рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков, сегодня производственные бизнесы холдинга концентрируются на своих основных задачах, а вспомогательную деятельность берет на себя Учетно-сервисный центр.

По его словам, создание единого центра в 2012 году позволило оптимизировать сроки согласования документов, стандартизировать процессы, ввести единые регламенты, формы документов и перейти на унифицированную учетную политику. То есть сделать все, чтобы энергетики не тратили время на несвойственную им работу. Это распространенная в мировом бизнесе практика, когда специализированное предприятие помогает клиентам сосредоточить свои усилия на производственных бизнес-процессах.

Михаил Хардиков.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Компетенции, которые наработал УСЦ за 10 лет, есть у немногих российских центров обслуживания, – говорит Михаил Хардиков. – За годы работы проект уже неоднократно доказал свою эффективность. Единые методы учета позволяют компании соответствовать самым высоким профессиональным стандартам. Я уверен в том, что и дальше Учетно-сервисный центр будет работать столь же эффективно, оставляя производственникам больше времени для решения рабочих вопросов и бизнес-задач».

Другие масштабы

Сегодня УСЦ вырос в огромную бизнес-единицу с сотнями сотрудников, которые обслуживают более 100 компаний-клиентов. Филиалы и обособленные подразделения УСЦ находятся в 18 городах.

Иркутянин Дмитрий Взяткин возглавляет отдел правовой поддержки и сопровождения проверок контролирующих органов (ОППиСПКО) Департамента налоговой политики. В УСЦ он пришел в 2015 году, через несколько лет после старта проекта. До этого служил в налоговой полиции, а затем долгие годы занимался налогами в «Иркутскэнерго» – защищал интересы компании как налоговый адвокат, юрист в сфере налогового законодательства.

Новые задачи Дмитрию пришлись по душе: масштаб – совсем иной, а деятельность обслуживаемых компаний не ограничивается производством и реализацией электроэнергии и тепла: здесь и туристический бизнес, и строительство. «Если в 2015 году мы обслуживали только организации, которые находились в периметре Иркутска и Иркутской области, то сегодня у нас обслуживается более 100 организаций, входящих в холдинг в разных городах», – рассказывает Дмитрий Взяткин.

По словам начальника ОППиСПКО Департамента налоговой политики, несмотря на то, что налоговый учет в России становится все прозрачнее, переходит в «цифру», человеческий фактор по-прежнему нельзя сбрасывать со счетов. «К тому же законодательство постоянно меняется – разные особенности, которые необходимо учитывать», – говорит наш собеседник.

На страже налоговых интересов холдинга En+ Group сегодня стоит сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, говорит Дмитрий. Причем «ядро» его трудится в Иркутске: работать с западом и востоком страны получается одинаково эффективно: «Мы организовываем эту работу, несмотря на географическую удаленность, многочасовую разницу во времени».

От функционала – к услуге

Алина Дмитриева руководит Департаментом корпоративных отношений УСЦ. В компании она работает с 2013 года. «У меня не было сомнений в выборе места работы. Изначально понравилась отраслевая принадлежность компании – энергетика, это очень важно для людей», – говорит Алина.

Основной функционал возглавляемого ею Департамента – корпоративное сопровождение предприятий. Оно включает обеспечение деятельности собраний акционеров, советов директоров, оформление решений органов управления, соблюдения внутренних процедур согласований и пр. «В компании и Департаменте идёт постоянная оптимизация процессов, упорядочение систем, убираются дублирующие функции. Данный процесс – непрерывный, и позволяет нам практически без увеличения штата продолжать оказывать услуги гораздо большему количеству предприятий холдинга», – отмечает Алина.

По ее словам, за время работы Департамента корпоративных отношений УСЦ произошла мощная трансформация: от выполнения работы – к профессиональному оказанию услуг заказчикам. «Если изначально, когда я только пришла в компанию, было выполнение функционала, который закреплён за каким-то человеком, то сейчас услуги оказываются на качественно другом уровне».

Профессионализм и клиентоориентированность возросли, и это подтверждается конкретными цифрами. «У нас есть внутренняя система оценки качества оказываемых услуг заказчиками, и корпоративное направление несколько лет подряд оценивается не ниже 4,7 баллов по пятибалльной шкале».

Верное решение

Юлия Зеленцова, руководитель Департамента учета, работает в УСЦ с 2015 года – перешла с должности заместителя главного бухгалтера «Иркутскэнерго» на проект по выводу бухгалтерии крупных бизнесов энергохолдинга – «Иркутской электросетевой компании», «Иркутской энергосбытовой компании», «Иркутскэнерго» – в Учетно-сервисный центр.

«Психологически было тяжело, – признается Юлия. – Работа новая, приходилось быстро перестраиваться на новые рельсы. С одной стороны, все, что касается бухгалтерского и налогового учета, мне было знакомо и понятно, но до этого у меня было 20 человек в подчинении, а тут – совсем другие масштабы. Надо было выстроить все процессы».

Несмотря на первые трудности, решение перевести бухгалтерский и налоговый учет в УСЦ Юлия Зеленцова считает верным. «Мы все унифицировали. Раньше у предприятий холдинга были свои учетные политики, везде свои главные бухгалтеры, и каждый мог по-разному понимать и отражать одну и ту же операцию – анализировать итоговую управленческую отчетность было сложно. Сейчас таких проблем нет: один алгоритм, все бизнесы унифицированы, все процессы предприятия ведут по одной методологии. Недочетов стало меньше».

Выросла, благодаря унификации отчетности и переходу на единый программный продукт, и скорость работы. «Если раньше мы сдавали отчет только 25 числа, закрывая предыдущий период, то теперь – на три недели раньше. Это важно, потому что бизнес, опираясь на наши данные, может принимать решения совсем в другие сроки».

Создание Учетно-сервисного центра позволило холдингу оптимизировать расходы на персонал и «освободить» производственные бизнесы от непрофильных задач. «Например, УСЦ отслеживает изменения в законодательстве – IT-служба обрабатывает и оперативно распространяет такую информацию, – поясняет Юлия Зеленцова. – Все процессы выстроены, всё автоматизировано, ошибки исключены, риски – финансовые и налоговые – снижаются».

Вовремя проведенная перестройка внутренних процессов сегодня позволяет En+ Group развиваться, расти и масштабироваться без лишних затрат. «Несмотря на географическую широту и разные виды бизнесов, УСЦ может брать на обслуживание новые единицы без дополнительных расходов и набора персонала. Это сказывается на эффективности бизнеса всей группы», – дополняет Юлия.