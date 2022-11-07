Фитнесс-центры отыграли падение продаж на фоне мобилизации

Продажи клубных карт и абонементов в российских фитнес-клубах по итогам октября выросли в среднем на 3%, отыграв сентябрьское падение из-за объявления частичной мобилизации. Об этом Forbes сообщила президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. В состав организации входит около 2000 фитнес-клубов из 80 субъектов РФ.

За октябрь продажи клубных карт и абонементов выросли на 18,1% год к году, дополнительных услуг – на 13,9%, посещаемость клубов оказалась на 12,9% выше, чем в сентябре.

«Кроме того, количество возвратов за ранее приобретенные карты и услуги сейчас составляет около 9%, что уже приближается к допустимой доле 3–5%. В сентябре этот показатель резко подскочил до 14%. Порядка 25% крупных игроков рынка вплотную приблизились к докризисному уровню продаж и смогли «перепрыгнуть» в плюсовые значения», – уточнила Силина.