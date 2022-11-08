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Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»

Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата» в Уралсиб Бизнес Онлайн – удобные переводы для клиента в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках, рассказали SIA.RU в банке.

Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные  трудовым договором с сотрудником – заработную плату, премиальное вознаграждение, отпускные выплаты, а также выплаты/пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек.

«Цифровая зарплата» – это:

  • Автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора
  • Автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога
  • Переводы в рамках сервиса, которые не расходуют лимиты на перечисление физлицам

Для перевода средств достаточно сделать несколько простых шагов:

  • войти в Уралсиб Бизнес Онлайн в раздел «Зарплата», выбрать сервис «Цифровая зарплата», при первичном входе указать количество сотрудников и  ФОТ;
  • добавить сотрудников в справочник «Сотрудники», указав их реквизиты для перечисления на карты/счета любого банка;
  • нажать кнопку «Выплатить зарплату» и выбрать необходимых сотрудников, указав период выплаты, тип выплаты и сумму. Подтвердить для отправки рассчитанный платеж по НДФЛ и реестр на выплату.

Cервис «Цифровая зарплата» без абонентской платы, стоимость тарифа за  перевод  сотруднику в рамках сервиса от 0 рублей в зависимости  от Пакета услуг, подробнее в Тарифах.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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