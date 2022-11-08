"Чудеса под Новый год" – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию "Чудеса под Новый год". Клиенты, оформившие с 7 ноября по 25 декабря 2022 года кредит наличными по ставке от 4,9%, получают шанс выиграть 202300 рублей.



Обладатель главного приза в размере 202 300 ₽ будет объявлен в январе 2023 года. Помимо этого будут разыграны 34 приза по 20 230 ₽ (4 победителя первую и по 5 победителей каждую последующую неделю проведения акции).

"Новый год - время чудес и исполнения желаний. Наш банк поможет их исполнить. Взяв кредит, вы не только получите возможность купить всё, что угодно, но и станете участником акции, в котрой можно выиграть денежный приз", - рассказал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных продуктов.



Напомним, что кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл - от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет. Принять участие может любой клиент банка, которому исполнилось 21 год, проживающий на территории обслуживания банка.



Подробности об акции и кредите наличными можно на сайте АТБ, в офисе банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).