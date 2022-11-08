100% ПО в РСХБ к концу 2024 года будет российского производства

Россельхозбанк принял участие в крупнейшем независимом мероприятии ИТ-отрасли в России – конференции «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». За 5 лет собственных разработок программного обеспечения Россельхозбанк добился 75% импортозамещения информационных систем. О результатах цифровой трансформации банка на форуме, организованном при поддержке Минцифры России, сообщил заместитель Председателя Правления РСХБ Николай Ульянов.

«По своей природе любой банк – это цифровое предприятие, поэтому наличие надежного, современного и удобного ПО становится жизненной необходимостью. Наши активы – это люди и программное обеспечение. Банки не могут использовать одинаковые решения, так как это ведет к потере конкурентных преимуществ. Именно поэтому мы самостоятельно занимаемся разработкой. Используя нашу новую Интеграционную платформу, а также Конвейер сборки, доставки и развертывания ПО (CI/CD). Всё это осуществляется силами нашей ИТ-команды, которая заметно выросла за последнее время и сейчас состоит из более чем трех тысяч квалифицированных специалистов. Совокупные инвестиции Банков в программное обеспечение измеряются сотнями миллиардами рублей. Мы считаем необходимым стимулировать развитие отечественной ИТ-отрасли за счет снижении влияния на капитал банков нематериальных активов (предусмотрено Базелем 3), создаваемых в ходе внедрения отечественных программных продуктов», - сообщил на форуме заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

По приглашению Минцифры России Россельхозбанк также принял участие в пленарной дискуссии «Информационная безопасность в новых условиях». Участники поделились найденными технологическими решениями и своим опытом в адаптации ИТ-стратегии организации к новым рискам.

«Россельхозбанк всегда ответственно относился к вопросам кибербезопасности и наш периметр оказался готов к новым вызовам. Сейчас основным фокусом защиты для нас являются технологические процессы внуnри группы Банка и цепочки поставок с внешними разработчиками. Рынок отечественных решений для кибербезопасности сейчас достаточно насыщен существует ряд решений, которые можно эффективно применять для защиты Банка и наших клиентов», - отметил Николай Ульянов.

Россельхозбанк внедряет современные отечественные решение и занимается импортозамещением иностранного ПО уже больше 5 лет. За это время удалось наладить разработку прикладных решений на основе открытого ПО, которое позволяет модифицировать собственный код и создавать сервисы на одном технологическом стеке.

«В РСХБ ведется активное внедрение российских технологических решений, а также разработка собственных технологий. Количество импортозамещенных систем зависит от класса ПО. По некоторым из них замещение уже достигло 100% (например, системы электронного документооборота, средства антивирусной защиты, системы предотвращения утечек информации). Количество апробированных и внедренных новых решений российского производства уже исчисляется десятками, и мы уверены, что в течении двух лет РСХБ уже полностью заместит иностранное ПО, а значит весь софт в банке станет отечественным к 2024 году», - добавил Николай Ульянов.

Внутренняя разработка в РСХБ реализована также посредствам дочерних организации. Например, компания РСХБ-Интех - это цифровое-сердце Россельхозбанка, занимается разработкой новых банковских продуктов и развитием существующих. Одним из ярким примером успеха команды Банка является создание собственного мессенджера для сотрудников банка – «Цифровой офис», который позволяет получить доступ к цифровым сервисам для сотрудников и содержит все необходимые инструменты, чтобы полноценно решать рабочие задачи: от информационных сервисов и защищенного мессенджера досовершения звонков внутри приложения и управления календарем. Эффективность работы приложения подтверждается также его высоким рейтингом 4,3 в AppStore.

РСХБ поддерживает цифровую трансформацию и реализует для этого ряд проектов. Например, B2B агромаркетплейс Своё Фермерство объединяет всех фермеров России, предоставляет доступ к 11 000 поставщиков и почти 2 млн товаров, необходимым аграриям. О внедрении инноваций и о новых разработках в сфере агротеха можно узнать на площадке RSHB DIGITAL и наших каналах в социальных сетях. Также Россельхозбанк запустил Agroinvest Club — закрытое сообщество опытных инвесторов, готовых поддерживать рост самых перспективных российских и зарубежных агротехстартапов. Сейчас в нем участвуют более 40 венчурных фондов, частных инвесторов и агрокорпораций.