Из Иркутска на Донбасс отправили две фуры с гуманитарной помощью

Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции отправили две фуры с объединенным гуманитарным грузом общим весом 40 тонн. Это теплая одежда и экипировка, продукты питания, предметы личной гигиены, книги и канцелярия, сообщает пресс-служба мэрии.

Сбор и отправка гуманитарной помощи будет продолжена. С наступлением холодов особенно необходимы теплые детские вещи, а также тепловые пушки для обогрева.

– Сбор гуманитарной помощи – это системная работа, которую поддерживают жители Иркутской области, власть, общество, коммерческие структуры и общественные организации. Я уверен, что это помощь искренняя, от души. Благодарю всех, кому не безразлична ситуация, кто словом и делом показывает, что мы вместе выполняем главную задачу для защиты нашей Родины и людей, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Также предлагаю сформировать новогодние подарки для детей мобилизованных и выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.