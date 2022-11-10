АКРА повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг до уровня ВВB

9 ноября 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз «Стабильный».

В сообщении агентства отмечается, что повышение кредитного рейтинга «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) обусловлено улучшением его позиции по капиталу с адекватной до сильной при сохранении удовлетворительных оценок бизнес-профиля и позиции по фондированию и ликвидности. Кроме того, АКРА учитывает вероятную поддержку АТБ со стороны акционера.

«Стабильный» прогноз предполагает c высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

АТБ — кредитная организация, входящая в число 50 крупнейших кредитных организаций России по размеру собственного капитала. Банк развивается в формате универсальной кредитной организации, при этом основным направлением его деятельности является розничное кредитование, которое было дополнено автокредитованием в результате присоединения к банку ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» в июне 2022 года. Ключевые регионы присутствия АТБ — Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Азиатско-Тихоокеанским банком, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.