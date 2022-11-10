1500 иркутян зарегистрировались на фестиваль культуры «Энергия» в честь 20-летия En+ Group

На мероприятие состоится книжная ярмарка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании, основанной Олегом Дерипаской.

В Сибэскпоцентре пройдут книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое. В Иркутском академическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

На фестивале гости смогут пообщаться с прозаиком и литературоведом, автором романа «Лавр» Евгением Водолазкиным, основателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным, актрисами Марией Мироновой и Аглаей Тарасовой, известным своими новеллами Денисом Драгунским и другие деятелями искусства.

Параллельно с «Лекторием» будет работать «Кинозал», где пройдет показ документального кино современных режиссеров и любые всеми фильмы советских режиссёров.

Вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации. На основной площадке – в Сибэкспоцентре – будет открыто шесть тематических секций. По первичной регистрации гостям доступны все активности фестиваля, кроме «Кинозала» и «Лектория». Чтобы посетить мероприятия этих зон, потребуется дополнительная регистрация, которая в ближайшее время появится на сайте проекта вместе с более детальной программой фестиваля.