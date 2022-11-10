Ревматолог и оториноларинголог приехали в Братский «РУСАЛ Медцентр»

В Братском «РУСАЛ Медцентре» начал прием врач-ревматолог, в течение ближайшего месяца можно также получить консультацию оториноларинголога. Оба специалиста приглашены в рамках корпоративной программы РУСАЛа по развитию медицины в регионах. Прийти на прием могут не только работники БрАЗа, но и члены их семей.

Антонина Мясникова – врач с 27-летним стажем, приехала в Братск из Перми, занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также имеет сертификат по специальности «Функциональная диагностика».

Узнав о возможности поработать по медицинской программе РУСАЛа, долго не раздумывала, а приехав – не пожалела. Здесь прекрасные условия и приятный коллектив, говорит Антонина Александровна.

– Сейчас действительно сложная ситуация с медицинскими кадрами. И это не только в Братске, врачей не хватает во многих городах страны, – говорит Антонина Мясникова. – Я считаю, что руководство РУСАЛа делает очень большое дело, проявляя такую заботу о коллективе: приглашают узких специалистов, и помощь могут получить не только сотрудники, но и их семьи, причем, бесплатно.

Отметим, что ревматолог для Братска – специалист крайне дефицитный, многим горожанам приходится ездить за консультациями в Иркутск или Красноярск. Поэтому график приема у Антонины Мясниковой довольно плотный. Однако, очередей нет, так как пациенты приходят по предварительной записи.

Еще один узкий специалист, который приступил к работе в Братском РМЦ – оториноларинголог из Томска Сергей Мельников, специалист по диагностике, профилактике и лечению заболеваний уха и верхних дыхательных путей.

Медицинское обеспечение и раньше входило в социальный пакет сотрудников РУСАЛа, но только в рамках бесплатных медосмотров и вакцинации. Программа по приглашению узких специалистов началась около полугода назад.

– Начиная с июня бразовцы и члены их семей уже смогли пройти обследование и получить рекомендации кардиолога, офтальмолога, лора, гастроэнтеролога, эндокринолога, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Сейчас к нам приехал такой крайне востребованный врач, как ревматолог. В декабре мы ожидаем прибытия еще одного специалиста.

Помимо медобеспечения в соцпакет бразовца входит бесплатный проезд к месту работы, льготное санаторно-курортное лечение; для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусмотрены ежемесячные выплаты, иногородним компенсируется аренда квартир. Кроме того, по «Жилищной программе», ранее инициированной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской, в Братске планируется начать строительство корпоративного РУСАЛ-квартала, где сотрудники смогут приобрести квадратные метры за половину их стоимости. 50% выплат по ипотеке берет на себя компания.