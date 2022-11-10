Forbes: Московские новостройки продолжат дешеветь

В октябре спрос на новую жилую недвижимость в Москве сократился на 36%, пишет Forbes со ссылкой на исследование Dataflat и Циан.

Аналитики зафиксировали в октябре резкий спад продаж московских новостроек, который сопровождался снижением средней стоимости квадратного метра.

В октябре цены на первичном рынке региона сократились на 1,5% – на 1,7% в Москве и на 1,3% в Подмосковье. Таким образом, средний ценник квадратного метра в октябре составил 320 100 рублей в Москве и 163 500 рублей в Подмосковье.

«Снижение цен, хотя бы замаскированное под акции и скидки, продолжится, – полагает главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова. – Мы не говорим о резком обвале, это будет происходить постепенно. Сейчас увеличивается разрыв цен между «первичкой» и «вторичкой» – это плохо, потому как любая «первичка» становится «вторичкой». Например, если ипотечный заемщик неплатежеспособен, банк должен будет выставить квартиру на продажу на вторичном рынке, но ее цена будет выше аналогичных в локации. Это создает дополнительные риски».