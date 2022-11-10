S7 стал единственным перевозчиком, который выполняет зимой прямые рейсы в Таиланд из Сибири

S7 Airlines перешла на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 марта 2023 года включительно. В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 139 направлениям в 76 городов России и мира.

В зимнем сезоне 2022 – 2023 S7 Airlines вновь наращивает разлет на популярные горнолыжные курорты страны: возобновляются прямые рейсы в Апатиты из Москвы, ежедневными становятся полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск, до пяти раз в неделю увеличивается частота рейсов на маршрутах Москва – Горно-Алтайск и Новосибирск – Минеральные Воды. Продолжается активная полетная программа в Сочи и на Сахалин.

S7 Airlines – единственный перевозчик, который в зимнем сезоне выполняет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Сибири. Полеты из Иркутска в Бангкок и обратно стартовали 2 ноября, с 18 ноября они станут ежедневными.

Турция остается одним из любимых направлений зимнего морского и экскурсионного отдыха – рейсы в Анталью из Москвы и Новосибирска отправляются ежедневно, в Стамбул из Новосибирска – 2 раза в неделю. Большое количество вариантов авиакомпания предоставляет для исследования уникальной природы и культуры Средней Азии этой зимой: из Москвы, Новосибирска и Иркутска открылись маршруты в 12 городов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.