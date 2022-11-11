Ипотека в России заметно просела

Объем выдачи, по итогам девяти месяцев, снизился на 36% в количественном выражении и на 21% – в денежном, пишут «Известия».

По итогам года показатели могут сократиться на 14%.

В 2021 году ипотечный рынок пережил бум. Объем выданных займов оказался максимальным за всю историю наблюдений: банки выдали 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. По оценкам «Дом.рф» и Frank RG, рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном.

Такие условия возникли благодаря исторически низким ставкам в связи с мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. К тому же свою роль сыграли и льготные программы, на которые пришлась четверть всех выдач.

В этом году картина иная. По оценкам, которые в конце октября озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев 2022 года снизились в России на 36% в количественном выражении (число кредитов) и на 21% – в денежном (общая сумма) относительно аналогичного периода прошлого года. А по прогнозу Сбербанка, по итогам 2022 года объемы выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом снизятся на 14%.