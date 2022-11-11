Эн+ открыла ускоренную аккредитацию для СМИ на фестиваль культуры «Энергия» в Иркутске

Эн+ открыла аккредитацию для журналистов на посещение фестиваля культуры «Энергия». В рамках мероприятия, которое организовано в Иркутске в честь 20-летия российского энергохолдинга, пройдут встречи с известными актерами и литераторами, показы нового документального кино и многое другое.

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании, основанной Олегом Дерипаской.

Представители СМИ могут оставить заявку на аккредитацию (http://accreditation-energyfest.tilda.ws/), которая будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

Выбрать интересующее мероприятие можно на официальном сайте фестиваля (https://energyfest.ru/).

В Сибэкспоцентре (ул. Байкальская, 253а) будет работать пресс-центр, где всегда будет самая актуальная информация, а организаторы помогут со всеми вопросами.

В программе фестиваля книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое. В Иркутском академическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

На фестивале можно пообщаться со звёздами – с прозаиком и литературоведом, автором романа «Лавр» Евгением Водолазкиным, основателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным, актрисами Марией Мироновой и Аглаей Тарасовой, известным своими новеллами Денисом Драгунским и другие деятелями искусства.

Добро пожаловать на территорию ярких эмоций!