Представители ДНД «Металлург» получили благодарности от администрации и полиции Братска

Представители добровольной народной дружины «Металлург» получили награды от администрации Братска. Благодарности и денежные премии активистам вручил мэр города Сергей Серебренников. Мероприятие было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Наряду с представителями полиции Братска были приглашены и члены ДНД «Металлург».

История добровольных народных дружин насчитывает почти полтора века. Впервые отряды добровольческой охраны были созданы в 1881 году, накануне коронации Александра III. После революции комиссии общественного порядка были созданы в Петербурге, их задачей было оказание помощи органам милиции в поддержании общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью. С развалом Советского Союза деятельность добровольных правоохранителей сошла на нет.

В 2015 году в Братске, Красноярске и Саяногорске по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски были созданы ДНД «Металлург». Годом позже отряд появился в Ачинске.

В составе корпоративной народной дружины Братска на данный момент 23 человека, это сотрудники БрАЗа и Иркутскэнерго, не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Руководит деятельностью отряда Николай Очкас, который также является руководителем Рабочего совета алюминиевого завода и депутатом Думы Братска.

– Нам важно, чтобы в городе была стабильность и социальная, и экономическая, и чтобы жители стали чувствовать себя защищёнными, – сказал мэр Братска Сергей Серебренников. - Только в этом году при участии ДНД выявлено 419 административных правонарушений, дружинники приняли участие в 97 мероприятиях по охране общественного порядка.

Дружинники ежедневно выходят в рейды по охране правопорядка вместе с сотрудниками батальона патрульно-постовой службы, а также ведут профилактическую работу.

– Ваша помощь является своеобразным индикатором нашей правовой деятельности, - прокомментировал Тимур Васильев, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Братское». - Если мы призваны осуществлять правоохранную деятельность на основании выбранной профессии, то вы руководствуетесь гражданской позицией, гражданским долгом.

– Надеюсь, что со временем задержанных будет становиться все меньше. Потому что именно снижение количества правонарушений – это и есть самый главный показатель нашей работы, – отметил командир ДНД «Металлург» Николай Очкас. – Большое спасибо за высокую оценку нашей деятельности!

Благодарственными письмами мэра города Братска награждены участники ДНД «Металлург» Роман Бариев, Олег Шевцов, Денис Цацурин и Владимир Ховченко, девять дружинников поощрены денежной премией. Заводчане Семён Зубов, Дмитрий Овчарук и Юлия Домрачева получили благодарности от МВД России «Братское».