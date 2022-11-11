Землетрясение почувствовали жители Иркутска 11 ноября

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25 октября 2022
О толчках сообщили в 15:25 по иркутскому времени.
Согласно данным ГУ МЧС Иркутской области, сейсмособытие произошло в 15:25 по иркутскому времени вблизи поселка Клюевка Кабанского района Республики Бурятия. Пострадавших и разрушений – нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
Магнитуда в эпицентре составила 5,1 балла.
Толчки почувствовали жители:
- Усольского р-н,
- Ангарского р-н,
- Шелеховского р-н,
- Слюдянского р-н,
- Эхирит-Булагатского р-н,
- Ольхонского р-н,
- Иркутского р-н.
В Иркутске ощущалось 3-4 балла.