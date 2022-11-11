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Землетрясение почувствовали жители Иркутска 11 ноября

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О толчках сообщили в 15:25 по иркутскому времени.

Согласно данным ГУ МЧС Иркутской области, сейсмособытие произошло в 15:25 по иркутскому времени вблизи поселка Клюевка Кабанского района Республики Бурятия. Пострадавших и разрушений – нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Магнитуда в эпицентре составила 5,1 балла.

Толчки почувствовали жители:

  • Усольского р-н,
  • Ангарского р-н,
  • Шелеховского р-н,
  • Слюдянского р-н,
  • Эхирит-Булагатского р-н,
  • Ольхонского р-н,
  • Иркутского р-н.

В Иркутске ощущалось 3-4 балла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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