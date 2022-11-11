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Греф заявил, что текущий курс доллара не «убивает» экспортеров

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что нынешний курс американского доллара никого не "убивает", а у экспортеров сохраняется высокая прибыль.

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– Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит, – уверен Греф.

Он добавил, что «Сбер» оценивал критический курс в 50 руб. за доллар, но даже при таком сценарии «нет ни одной убыточной отрасли». После "начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", отметил Греф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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