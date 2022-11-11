Выдачи ипотеки в октябре в Сбербанке упали на 15%

Ипотека растет опережающими темпами, правда, в последний месяц наблюдается спад, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24.

– Примерно на 15% упали выдачи, на 20% упал спрос. В последние недели мы видим слабое восстановление спроса.

При этом глава Сбера отметил, что до сентября ипотека росла очень хорошими темпами. Банк практически вернулся на докризисные объемы выдачи, пока не появилась новая тенденция. Тем не менее, по его словам, ипотека остается доступной, рыночные ставки находятся на уровне 10%, по госпрограммам – ниже. Рынок нащупывает свое очередное равновесие. Кроме того, Герман Греф отметил, что банк «видит стабилизацию цен на региональных рынках недвижимости и падение цен на первичном рынке столицы».

В целом, динамика кредитных портфелей в банке с начала года позитивная: рост корпоративного портфеля на 12%, розничного – на 9%. «Это выше ожиданий банк», – подчеркнул Герман Греф.