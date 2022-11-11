52% жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии поддерживают возможное появление цифрового рубля

Почти половина сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии (46%) имеют опыт использования цифровых валют. Лишь 11% не поддерживают идею введения в России национальной цифровой валюты – цифрового рубля. При этом большинство против цифрового рубля с ограниченным сроком действия. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

8% респондентов часто используют в расчетах цифровые валюты. Еще 21% использовали такие валюты иногда, а 17% крайне редко. При этом 39% никогда не пользовались цифровыми валютами. 15% не знает, что такое цифровые валюты.

52% опрошенных поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля (16% относятся к этому однозначно положительно, 36% скорее положительно). 11% высказались против цифрового рубля (9% относятся к нему скорее отрицательно, 2% - резко отрицательно). При этом 37% респондентов затруднились определить свое отношение к национальной цифровой валюте.

Идея появления национальной цифровой валюты с ограниченным сроком действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства сибиряков. Однозначно положительно к варианту цифрового рубля с ограниченным сроком действия относится лишь 1%, еще 5% скорее положительно. При этом 18% категорически против цифровых денег с ограниченным сроком действия, еще 36% - скорее против. 40% не смогли определить своего отношения к этой идее.

Отвечая на вопрос об основных преимуществах цифровой валюты (можно было давать более одного варианта ответа) жители Сибири, Забайкалья и Бурятии чаще всего называли удобство расчетов (57%), их скорость (50%), возможность обходить финансовые ограничения (31%) и безопасность (27%). 10% затруднились определить достоинства цифровой валюты.

Основными недостатками цифровой валюты опрошенные считают отсутствие доверия к ней (52%, самый высокий процент по стране), высокий риск потери платежа (34%), непонятность технологии расчетов (30%) и отсутствие безопасности (35%). 7% затруднились назвать недостатки цифровой валюты.

*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.