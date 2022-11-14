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Первый прототип сервиса по переводу цифровых рублей показали на Finopolis

Прототип сервиса представили в приложении «ВТБ онлайн», цифровой кошелек пополняется на платформе Банка России, как рассказали «Известиям» в банке, тестовый функционал будет доступен части розничных клиентов в 2023 году.

В Банке России предполагают, что комиссии за переводы с использованием цифрового рубля для юридических лиц будут не выше, чем в системе быстрых платежей (СБП), а для граждан их, скорее всего, не будет. Но за хранение денег в третьей форме валюты людям не будут начислять проценты в отличие от размещения средств на депозитах и счетах в банках.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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