Два иркутских вуза попали в число победителей «IT Академии Samsung»

Среди финалистов конкурса – студенты из НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, ПМГМУ им. Сеченова, РТУ МИРЭА, (Москва), ИГУ, ИрНИТУ (Иркутск), САФУ (Архангельск), УрФУ (Екатеринбург) и ЮФУ (Ростов-на-Дону), рассказали в пресс-службе Samsung.

Фото пресс-службы Samsung

В этом году жюри оценивали все проекты в совокупности и присудили участникам призовые места с первого по третье. В дополнение к главной номинации и «Выбору зрителей», награждения также прошли в номинациях «Выбор Samsung», «Ментор года», «Преподаватель года» и «Вуз года».

1 место: проект «Детекция клеток почечного рака». Автор: Земеров Арсений, ПМГМУ им. Сеченова. Преподаватель: Валетов Дмитрий Кириллович.

Цель проекта – помощь врачам-патологам в диагностике рака почек. Приложение определяет и подсвечивает проблемные области на гистологических слайдах, классифицируя 4 вида поражения клеток при помощи нейросетей.

2 место: проект «Акустическое исследование двигателя». Авторы: Левин Йонатан, Кравчук Данил, Волошин Никита, ИрНИТУ (Иркутск).

Преподаватель: Кононенко Роман Владимирович. Проект представляет собой аппаратное решение, позволяющее считывать вибрации электродвигателя, первично обрабатывать их и передавать в центр для дальнейшей обработки. Это необходимо для предиктивной диагностики – прогнозирования дальнейшего срока службы двигателя.

3 место и номинация «Выбор зрителей»: проект «Электростимулятор тканей». Авторы: Голубева Елизавета, Дергачев Андрей, НИУ МЭИ (Москва). Преподаватель Крутских Владислав Викторович.

Команда разработала учебный прибор, подающий электрический ток определенной формы и силы, на препарат (ткань лягушки). Прибор предназначен для обучения медиков и оснащен мобильным приложением для управления параметрами со смартфона.

Победителем специальной номинации Samsung стал проект «Smart Energy Meter», Автор: Каплинский Андрей, НИУ МЭИ (Москва). Преподаватель: Стрелков Николай Олегович.

Устройство позволяет считывать сигнал с электросчетчика через оптический и проводной интерфейс. Через WiFi оно подключается к Интернету и интегрируется в экосистему Samsung SmartThings, что позволяет реализовывать различные пользовательские сценарии, например, уведомление на смартфоне о смене тарифа с дневного на ночной или об избыточном энергопотреблении.