АТБ проведёт видеочат в Telegram «Борьба с мошенничеством в финансовой сфере

Рост финансовой грамотности населения вынуждает мошенников придумывать все более изощренные схемы обмана. Даже те люди, которые хорошо ориентируются в сфере финансов, рискуют потерять бдительность и стать жертвами аферистов. Мошенники хорошо адаптируются к современным реалиям, осведомлены о финансовых технологиях и продолжают выманивать деньги как с помощью старых приемов социальной инженерии, так и новыми методами. Как обезопасить себя от мошеннических действий?

17 ноября в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Борьба с мошенничеством в финансовой сфере: новые и старые угрозы».

Максим Семов, эксперт АТБ и волонтёр федеральной программы по финансовой грамотности, расскажет, как распознавать обман и противостоять мошенникам, разберет кейсы с описанием популярных приемов и уловок мошенников и алгоритмы поведения при общении с ними, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в непростых экономических ситуациях. Эксперт уделит особое внимание финансовой безопасности пожилых людей.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от нашего эксперта? Присылайте их на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для видеочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия. Также посмотреть прямую трансляцию чата вы можете в официальной группе АТБ ВКонтакте.