Клиенты «Открытия» приобрели более 8 тыс. полисов страхования от критических заболеваний в офисах банка

С начала этого года «Росгосстрах» помог почти сотне пациентов по самым сложным случаям с критическими заболеваниями. По данным специалистов компании, более 80% из них пришлось на онкологию, и менее 20% — на сердечно-сосудистые заболевания.

«Росгосстрах» для клиентов банка «Открытие» разработал «коробочное» страховое решение «Карта здоровья»: посетитель офиса банка может быстро оформить себе страховое покрытие по рискам онкологии, а также кардио- и нейрохирургии, выбрав подходящие для себя параметры из фиксированных. За последние 3 месяца продукт приобрели свыше 8 тысяч посетителей банка.

«Карта здоровья» покрывает лечение критических заболеваний в России и за рубежом и включает лечение онкологических заболеваний, кардио- и нейрохирургию, реабилитацию, лекарственное обеспечение и расходы на билеты и проживание (до 350 тыс. руб.) в случае, если пациент лечится не в родном населенном пункте.

«Известно, что лечение онкологических заболеваний в России происходит по ОМС, тем не менее, многие клиенты сознательно берут страховое покрытие по риску критических болезней, — рассказывает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС СК «Росгосстрах». — Неоспоримое преимущество таких продуктов — организация платного лечения, что позволяет пациенту получить доступ к гораздо большему количеству вариантам борьбы с недугом. Кроме того, продукт дает быструю навигацию по лечению, что в ситуации рака критически важно. Наконец, в страховку, как правило, входят и дополнительные важные опции, такие как реабилитация. К примеру, в марте этого года к нам обратилась дочь застрахованной женщины 64 лет из Иркутска, у которой диагностировали онкологию. В рамках страхового покрытия уже через 2 недели мать получила консультацию заведующего отделения хирургического лечения НО кожи РОНЦ им. Н.Н. Блохина, а через месяц прошла лечение в стационаре в Москве. В результате в мае пациентку выписали домой для восстановления и динамического наблюдения по месту жительства».