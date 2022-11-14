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РСХБ: Биометрия — это наиболее безопасный способ хранения идентичности

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов, выступая на Форуме Finopolis, рассказал о наиболее эффективных подходах в популяризации биометрии для оказания банковских услуг.

Россельхозбанк располагает собственной базой в более чем 500 тысяч биометрических слепков. Во многих случаях биометрия используется клиентами для дополнительной идентификации при проведении финансовых операций, например, в качестве дополнительного фактора аутентификации при расходных операциях по вкладам.

«Нам не известно об успешных случаях атак с использованием биометрических данных. Подобное киберпреступление попросту стало бы слишком дорогим. При этом многие другие способы идентификации регулярно подвергаются мошенническим атакам. Так что биометрия уже сейчас, пожалуй, самый безопасный способ хранения идентичности. А при переходе на векторную модель, процесс станет еще более надежным. Это один из важнейших факторов при продвижении биометрии как способа идентификации в банковской индустрии», - отметил Николай Ульянов.

Однако, для масштабного внедрения биометрии необходимо приложить дополнительные усилия. И, вероятно, наиболее эффективно будет продвигать не саму биометрию, а удобство и простоту услуг, получаемых с помощью биометрии.

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«Говорят, что многие люди боятся сдать свою биометрию, но ведь у миллионов уже есть биометрические паспорта и никто особо не задумывается о технической стороне, людям просто нужны документы. Уверен, что скоро появится много услуг, которые можно будет просто и быстро получить благодаря биометрии, все к этому привыкнут и биометрия станет частью повседневного обихода как сейчас, например, СМС-сообщения. Конечно, всему профессиональному сообществу нужно будет проделать большую работу. Но подобный опыт уже есть, например, это создание и успешное развитие СБП или платёжной системы Мир», - добавил Николай Ульянов.

Форум Finopolis, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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